Le respect des mesures sanitaires pourrait s’effriter

L’adhésion à long terme des Québécois aux mesures sanitaires pourrait être compromise selon un sondage de l’INSPQ. Une majorité de répondants admet qu’il est « très difficile » d’envisager des restrictions à long terme, une cassure « importante » et « préoccupante » prévient une chercheuse.

Les plus récentes données du sondage sur les attitudes et comportements des Québécois de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) montrent que la population adhère toujours aux règles sanitaires.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

70 % respectent toujours l’interdiction de rassemblements privés

72 % se lavent les mains plusieurs fois par jour

94 % portent le masque ou le couvre-visage

60 % respectent la distanciation physique en public

Mais ce degré d’acceptation pourrait bien aller en s’effritant, selon les chiffres suivants. Voici le pourcentage des personnes croyant qu’il sera « très difficile » de suivre les mesures si elles devaient s’étirer...

-Encore quelques jours, jusqu’au 23 novembre : 22 %

-Encore 2-3 mois : 43 %

-Encore 6 mois : 58 %

Défi majeur

Cette possibilité de voir les mesures se prolonger au-delà de six mois est toutefois bien réelle, de l’aveu même de la Santé publique.

« De penser que le jour où on a un vaccin, on revient comme avant la COVID à court terme, je pense que c’est non », soulignait le directeur de santé publique, Horacio Arruda, en début de semaine.

« Ça pourrait être entre 12 et 18 mois, ça pourrait aussi être 9 mois. Tout va dépendre de la quantité de vaccins qu’on va avoir. »

Le respect des mesures sanitaires deviendrait alors l’un des principaux défis de François Legault et son équipe.

« Dans le long terme, il y a une cassure importante. Et c’est préoccupant », confie Ève Dubé, anthropologue responsable du sondage de l’INSPQ.

Trouver des solutions

La chercheuse estime que Québec doit trouver une façon de rallier les Québécois.

« Il va falloir trouver une façon de motiver les gens à long terme. Le défi 28 jours pouvait fonctionner parce qu’on voyait une fin. Ce printemps, on se raccrochait à l’été, mais là, il y a beaucoup plus d’enjeux. [...] La fin de tout ça est loin », souligne Mme Dubé.

La communication sera la clé, selon elle. Une mauvaise décision ou une lecture erronée du pouls de la population pourrait faire tomber le taux d’adhésion aux mesures et ainsi faire plonger la province encore plus profondément.

« Il va peut-être falloir plus adopter des stratégies de réduction des méfaits, de voir comment on peut vivre avec le virus. Parce que d’un point de vue du comportement humain, il y a des enjeux importants qui vont arriver », prévient l’anthropologue.

FAITS SAILLANTS DU SONDAGE

LES MESURES LES PLUS DIFFICILES À RESPECTER

-Ne pas pouvoir voir la famille ou les amis : Difficile à 81 %

-Ne pas pouvoir prendre soin d’un proche âgé ou à la santé précaire : Difficile à 72 %

-Annulation des activités sportives ou sociales : Difficile à 64 %

-Ne pas pouvoir envoyer un enfant à l’école ou à la garderie s’il a des symptômes : Difficile à 59 %

PERCEPTION FACE À L’ÉVOLUTION DE LA CRISE (AU 11 NOVEMBRE)

-Le pire est derrière nous : 17 %

-Nous vivons actuellement le pire : 52 %

-Le pire est à venir : 31 %

PERCEPTION DU RISQUE

La COVID-19 peut être dangereuse pour ma santé ? : 70 % en accord

Je suis inquiet à l’idée d’attraper le virus ? : 65 % en accord

Je suis inquiet de transmettre le virus à mon entourage ? : 69 % en accord

Je suis inquiet de perdre un proche à cause de la COVID-19 ? : 73 % en accord

Source : COVID-19 — Sondage sur les attitudes et comportements des adultes québécois, INSPQ