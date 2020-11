Plus de cas quotidiens en Ontario qu’au Québec

L’Ontario a rapporté vendredi plus de 1400 cas de COVID-19 et franchi le cap psychologique des 100 000 infections depuis le début de la pandémie.

La province la plus populeuse au pays a recensé 1418 malades et huit décès de plus. À ce jour, l’Ontario a un cumulatif de 100 790 cas et de 3451 morts.

Depuis onze jours, l’Ontario a systématiquement eu plus de cas que le Québec, qui demeure la province la plus touchée par le virus.

Les autorités québécoises ont d’ailleurs annoncé vendredi 1259 nouveaux cas et 32 pertes de vie supplémentaires, dont neuf sont survenus au cours des 24 dernières heures.

Deux décès ont toutefois été retirés, rapportant les données à 30 décès vendredi. Jusqu’ici, la Belle Province compte 129 699 contaminations et 6774 fatalités. L’espoir agissant comme un baume, les hospitalisations ont reculé de 27, à 624, alors que le nombre de personnes aux soins intensifs a diminué de 5, à 96.

Le Nunavut, longtemps «oublié» par le virus, continue de voir la situation se détériorer rapidement, avec 10 cas de plus, pour un total de 84.

En fin d’avant-midi, vendredi, le pays comptabilisait un cumulatif de 318 440 cas (+2687) et de 11 303 décès (+38).

La situation au Canada:

Québec: 129 699 cas (6774 décès)

Ontario: 100 790 cas (3451 décès)

Alberta: 42 797 cas (451 décès)

Colombie-Britannique: 24 960 cas (321 décès)

Manitoba: 12 482 cas (198 décès)

Saskatchewan: 5651 cas (32 décès)

Nouvelle-Écosse: 1155 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 392 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 308 cas (4 décès)

Nunavut: 84 cas

Île-du-Prince-Édouard: 68 cas

Yukon: 26 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 318 440 (11 303 décès)