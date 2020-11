Sécuritaires, les voyages dans le Sud?

Après plusieurs mois à rester à la maison, des Québécois semblent prêts à retourner en voyage. Ils sont nombreux à magasiner des forfaits dans les pays chauds.

«De plus en plus de gens se disent que tant qu’à ne pas pouvoir se voir, on va aller se voir dans le sud ou on va partir dans le sud et on va avoir le loisir de faire notre quarantaine en paix», explique Geneviève Bergeron de chez Voyages AquaTerra Laval-Est.

Voyager en avion et se rendre dans un autre pays, est-ce bien sécuritaire? Mme Bergeron a elle-même tenté l’expérience au Mexique.

«C’était très sécuritaire, il n’y a pas une seule fois où je me suis sentie en danger là-bas. Les mesures sont efficaces et les gens les respectent», assure-t-elle.

Ottawa déconseille de se rendre dans d’autres pays et affirme qu’il ne viendrait pas chercher les personnes qui se retrouveraient coincées.

Il faut donc bien se préparer. «Il y a des compagnies d’assurance qui couvrent la COVID à destination», explique Mme Bergeron qui dit avoir payé moins de 100$ pour une assurance couvrant deux personnes.

Les grossistes comme Air Canada et Transat offrent également une assurance pour leurs voyageurs.

La conseillère dit que cette semaine de vacances au soleil est possiblement sa meilleure décision de 2020. «Les hôtels marchent à 30 ou 40% de leur capacité. Il n’y a pas grand-monde. Honnêtement, je n’ai pas senti de danger», dit-elle.