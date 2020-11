Un autre enfant de Bobby Brown meurt très jeune

Bobby Brown a rompu son silence après la mort de son fils, demandant à ses fans de prier pour sa famille.

• À lire aussi: L’ex de Bobbi Kristina Brown meurt d’une surdose

• À lire aussi: Bobby Brown veut lutter contre les violences conjugales

• À lire aussi: «J’aurais aimé être un meilleur père» - Bobby Brown

Bobby Brown Jr a été retrouvé inconscient chez lui à Los Angeles mercredi, et selon son entourage, il souffrait de symptômes proches de ceux de la grippe quelque temps avant son décès. Cependant, ils ont déclaré qu'il n'était pas décédé de la covid-19.

Son père a maintenant publié un communiqué, relayé par TMZ, dans lequel il demande aux fans de «garder ma famille dans vos prières».

«Perdre mon fils, à ce moment de nos vies, est dévastateur pour ma famille. Aucun mot ne peut décrire cette douleur», dévoile-t-il.

Bobby Brown Jr était l'un des sept enfants du chanteur. Il n'était âgé que de 28 ans. Sa petite amie a elle aussi publié un hommage au jeune défunt.

«Le paradis a gagné un ange, mais j'ai perdu mon âme soeur», a-t-elle tweeté.

Cette tragédie survient seulement cinq ans après le décès de la demi-sœur de Bobby Brown Jr, Bobbi Kristina Brown. Elle avait été retrouvée inconsciente dans sa baignoire, à Atlanta, Géorgie, et placée dans un coma artificiel avant de décéder six mois plus tard. Sa mère, Whitney Houston, était morte trois ans auparavant, en février 2012.