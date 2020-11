Un homme de 26 ans manque à l’appel à Princeville

Les autorités sollicitent l’aide de la population pour retrouver un homme de 26 ans souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme.

Phuong Chanh Frederic Hua, de Princeville dans le Centre-du-Québec, n’a pas été vu depuis vendredi, vers 18h, sur la rue Fréchette.

Selon les policiers, l’homme se déplacerait à pied et ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

En plus d’avoir les cheveux et les yeux noirs, l’individu mesure 1,65 m (5 pi 5po) et pèse 70 kg (154 lb).

Au moment de sa disparition, Phuong Chanh Frederic Hua avait un manteau beige, des lunettes et une tuque de couleur noire, un pantalon de type camouflage ainsi que des bottes noires.

Les autorités demandent à quiconque l’apercevant de communiquer avec le 911. Des informations permettant de le retrouver peuvent être communiquées, confidentiellement, au 1 800 659-4264.