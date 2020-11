Un présumé meurtrier cannibale arrêté à Berlin

Un homme de 41 ans soupçonné de meurtre et de cannibalisme sur un autre quadragénaire est en détention provisoire à Berlin, après la découverte d'ossements humains dépourvus de chair dans un parc, a annoncé la justice vendredi.

Arrêté mercredi, il est soupçonné d'«homicide sexuel avec circonstances aggravantes», a déclaré le parquet de Berlin dans un tweet, disant par ailleurs soupçonner «un contexte de cannibalisme».

Des traces de sang ont été découvertes dans l'appartement du suspect, ainsi qu'un objet contondant, a précisé à l'AFP le procureur, Martin Steltner, ajoutant qu'il ne s'était pas exprimé à ce stade sur les faits qui lui sont reprochés.

Une scie à os a également été retrouvée, ainsi que des quantités importantes de soude caustique dans sa cave, affirme de son côté le quotidien Bild. L'homme aurait justifié la présence de cette substance par sa volonté de fabriquer du savon.

D'après des médias, il s'agit d'un professeur de mathématiques et de sciences physiques enseignant dans un établissement du secondaire du quartier de Pankow, dans le nord-est de la capitale.

Sa victime présumée, Stefan T., un employé du bâtiment de 44 ans, était porté disparu depuis début septembre après avoir été vu une dernière fois quittant son appartement, selon la police, qui avait lancé un appel à témoins, mais sans succès.

C'est le 8 novembre que des promeneurs ont découvert dans un parc de Pankow des ossements qui se sont avérés être des restes humains. L'analyse médico-légale a permis d'identifier le disparu.

«Sur la base des ossements retrouvés, sans aucune chair, et d'autres preuves, nous soupçonnons fortement que Stefan T. a été victime de cannibalisme», a dit un policier à Bild.

C'est en analysant le téléphone de la victime que les enquêteurs étaient parvenus à identifier un chauffeur de taxi qui avait conduit la victime au domicile du suspect.

Les enquêteurs auraient aussi saisi des messages sur un site en ligne de rencontres prouvant que les deux hommes avaient convenu d'un rendez-vous.

La victime avait recours à ces sites pour rencontrer à la fois des hommes et des femmes, selon le quotidien Tagesspiegel, et ses colocataires ne l'ont plus revu après son départ de l'appartement le 5 septembre vers minuit.

Le suspect aurait aussi cherché sur internet des informations sur le cannibalisme, a précisé M. Steltner, ajoutant qu'il n'y avait «pas le moindre indice» tendant à montrer que la victime était consentante.

L'affaire rappelle le cas de Detlev Günzel, un ancien commissaire de police, reconnu coupable d'avoir tué et dépecé, manifestement à sa demande, un homme rencontré sur un site internet de fétichistes de l'anthropophagie. Aucune preuve n'a permis d'établir qu'il avait mangé sa victime.

Un autre cas qui avait glacé l'Allemagne au début des années 2000 est celui d'Armin Meiwes, surnommé «le cannibale de Rotenbourg», condamné à la perpétuité en 2006 pour un homicide suivi d'anthropophagie.

Une vidéo découverte alors par les enquêteurs avait montré Armin Meiwes coupant le sexe de sa victime avec son consentement avant que les deux ne mangent le pénis. M. Meiwes avait ensuite achevé sa victime.