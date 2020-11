Un sapin de Noël pour faire avancer les négos

Des dizaines de travailleurs du secteur public ont manifesté vendredi matin devant les bureaux du premier ministre François Legault, au centre-ville de Montréal, afin de protester contre le «manque d’écoute» du gouvernement.

«Il y a plus d'un an déjà, la CSQ et ses fédérations ont déposé plusieurs solutions pour améliorer les services ainsi que les conditions de travail en éducation, en santé et en enseignement supérieur, mais ces propositions se butent au manque d'écoute du Conseil du trésor», a fait savoir la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) dans un communiqué.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Sous le thème «Négo 2020: on ne se fera pas passer un sapin, il faut que ça change maintenant!», les dizaines de travailleurs présents à la manifestation ont laissé un «cadeau» devant le bureau du premier ministre, soit un sapin de Noël bien décoré.

Le but de l’action était d’inciter le gouvernement Legault «à déposer de meilleures conditions de travail envers son personnel».

Aucun incident disgracieux n’a été rapporté lors de l’événement, qui était bien surveillé par les policiers.