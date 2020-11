Ça ne s'améliore pas en Ontario

Alors que les Canadiens songent déjà à Noël et à leur magasinage de cadeaux, la pandémie de COVID-19 continue de menacer les rassemblements à venir pendant les Fêtes.

L’Ontario et le Québec ont ajouté respectivement 1588 et 1189 nouveaux cas, samedi.

L’Ontario a de plus annoncé 21 pertes de vie. À ce jour, la province la plus populeuse au pays affiche un cumulatif de 102 378 infections et de 3472 morts.

Le Québec, qui présente le pire bilan de la fédération avec ses 130 888 cas, déplore également 6806 fatalités depuis le début de la crise sanitaire. Trente-deux décès, dont cinq survenus au cours des 24 dernières heures, ont assombri les données samedi.

Le Canada comptait en fin de matinée 323 496 contaminations (+2777) et 11 387 morts (+43) liés à la COVID-19.

La situation au Canada

Québec: 130 888 cas (6806 décès)

Ontario: 102 378 cas (3472 décès)

Alberta: 43 952 cas (462 décès)

Colombie-Britannique: 25 474 cas (331 décès)

Manitoba: 12 919 cas (207 décès)

Saskatchewan: 5804 cas (33 décès)

Nouvelle-Écosse: 1160 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 401 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 311 cas (4 décès)

Nunavut: 84 cas

Île-du-Prince-Édouard: 68 cas

Yukon: 29 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 323 496 cas (11 387 décès)