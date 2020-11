Des jeux qui font réfléchir

Les jeux vidéo ne sont pas des activités décérébrées! Certains abordent même des questions philosophiques, sociales et politiques à travers des scénarios touffus. Tour d’horizon de cinq titres qui font travailler les méninges pendant un bon moment...

«Firewatch»

Disponible sur consoles, Windows, OSX et Steam

Henry devient garde forestier dans la forêt nationale de Shoshone. Chargé de surveiller les feux de forêt, il a souhaité s’isoler après la maladie de sa femme. L’été est chaud et sec, et dès l’entrée en fonction d’Henry, personnage qu’incarne le joueur, des phénomènes étranges commencent à se produire. Il pourra compter sur une seule autre personne, sa superviseure, Delilah, avec laquelle il communique par radio. Se déroulant entièrement dans la nature, «Firewatch» est également un suspense qui n’est pas sans rappeler les films d’Hitchcock et promet des heures d’évasion.

«Stanley Parable»

Disponible pour Windows, OSX ainsi que sur Steam

Stanley, qu’incarne le joueur, est employé dans un bureau où il vérifie des données apparaissant sur son ordinateur. Un jour, son écran devient noir. Il décide alors d’explorer les lieux... qu’il trouve vides. Le joueur est guidé par un narrateur et peut décider de suivre ses conseils ou pas (comme d’ouvrir une porte, monter à bord d'un ascenseur, etc.). Chaque choix modifie le déroulement du jeu qui comprend plus de 20 fins différentes, dont il ne faut évidemment pas parler. Très introspective, cette histoire marque durablement.

«Alter Ego»

Disponible pour Android, iOS, ainsi que sur Steam

Sorti en 1986 et développé par le psychologue Peter Favaro, «Alter Ego» met le joueur aux commandes d’une vie. Présenté sous forme de questions à choix multiples, ladite vie débute à la naissance (vous choisissez la manière dont vous naissez) et se termine, évidemment, à la mort. La vie de cet autre comprend quelques images, ajoutées dans une mise à jour, mais les questions demeurent celles de l’époque. Malgré cet aspect obsolète, «Alter Ego» se veut une manière intéressante d’explorer qui l’on est.

«The Novelist»

Disponible sur Steam

Dan Kaplan est un auteur. Marié et père d’un jeune garçon, il va passer son été au bord de la mer avec sa famille afin d’écrire son roman. Mais voilà, la maison est hantée par une présence: celle du joueur. Sans se faire détecter, il faut donc apprendre à connaître les Kaplan pour pouvoir les aider. Comme dans tous les titres du genre, chaque choix modifie le reste de l’histoire. «The Novelist» possède un côté très doux-amer sur la famille et la vie adulte. À noter que les cinéphiles auront l’impression, parfois, que la maison ressemble à celle du film «Parasite»... ce qui est un hasard complet!

«To the Moon»

Disponible sur Steam

Le monde dans lequel le joueur évolue en est un où des médecins peuvent donner à des mourants de nouveaux souvenirs, afin de leur offrir une vie qu’ils n’ont pas eue. C'est ainsi pour Johnny qui souhaite aller sur la Lune. Rosalene et Watts, les deux scientifiques chargés d’examiner sa vie et son passé afin de créer son (faux) souvenir, découvrent les secrets de son existence et les raisons de son souhait de poser le pied sur notre satellite. Cette histoire, racontée à l’envers, est une réflexion sur le regret, l’amour et l’attente.

«Monument Valley»

Pour Android et iOS

Le but de ce jeu surréaliste est de faire avancer une princesse à travers de magnifiques monuments. Inspirés de contes et légendes, de dessins (Mordillo ou Escher sont les premiers auxquels on pense) ou encore de monuments réels, les visuels sont poétiques et agréablement colorés. Sorte de casse-tête logique et imaginatif dans lequel il faut modifier les monuments en question pour faire avancer la princesse, «Monument Valley» offre un espace de calme fort appréciable.