Les décès et les hospitalisations en hausse au Québec

Le Québec compte 32 décès de plus et 1189 cas supplémentaires, portant le total à 130 888 personnes infectées et 6806 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1259 infections et 32 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2020

- 130 888 personnes infectées (+1189)

- 6806 décès (+32)

- 646 personnes hospitalisées (+22)

- 99 personnes aux soins intensifs (+3)

- Les prélèvements réalisés le 19 novembre s’élèvent à 31 099, pour un total de 3 652 166.

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU

Milieux de vie et de soins : 214

Garderies : 76

Scolaire : 387

Milieux de travail : 516

Activités et évènements : 14

Autres milieux : 14

Inconnu : 3

Total : 1224

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 672 (+15)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 3981 (+161)

Capitale-Nationale: 10 623 (+119)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 6248 (+84)

Estrie : 3989 (+79)

Montréal : 48 165 (+256)

Outaouais : 3240 (+25)

Abitibi-Témiscamingue : 258 (-)

Côte-Nord : 195 (+3)

Nord-du-Québec : 52 (-)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 1306 (+21)

Chaudière-Appalaches : 4866 (+80)

Laval : 10 728 (+80)

Lanaudière : 10 242 (+115)

Laurentides : 7561 (+49)

Montérégie : 18 636 (+127)

Nunavik : 29 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 16 (-)

Hors Québec: 78 (+1)

Région à déterminer: 3 (-)

Total: 130 888 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 15

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 93

Capitale-Nationale : 403

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 249

Estrie : 53

Montréal : 3591

Outaouais : 70

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 2

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 37

Chaudière-Appalaches : 114

Laval : 720

Lanaudière : 298

Laurentides : 330

Montérégie : 826

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 6806 décès