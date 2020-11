Megan Fox raconte son puissant coup de foudre avec Machine Gun Kelly

Megan Fox est tombée raide dingue de son petit ami Machine Gun Kelly à peine avait-elle croisé son regard sur le tournage de leur prochain film Midnight in the Switchgrass.

La vedette de Transformers s'était récemment séparée de son mari Brian Austin Green et ne cherchait pas l'amour quand elle a rencontré la vedette, de son vrai nom Colson Baker.

Racontant le moment où elle s'est retrouvée dans une pièce avec lui sur le tournage du thriller policier, elle a déclaré au magazine Nylon : « Je l'ai regardé dans les yeux (et) j'ai ressenti l'esprit le plus immaculé, le plus doux et le plus pur. Mon cœur s'est brisé immédiatement et je savais juste que j'étais foutue. »

Lorsqu'on lui a demandé si elle était la raison de la nouvelle attitude plus douce du bad boy, elle a répondu : « Il n'y a jamais de tentative de le contrôler de mon côté... C'est plus qu'il se fie à moi pour éviter ses propres tendances autodestructrices. Et c'est là que je suis utile parce que s'il est laissé seul et livré à lui-même, je ne sais pas si prendre soin de lui l'intéresse tant que ça. »

Machine Gun Kelly a lui aussi abordé l'influence que l'actrice a sur lui. « C'est bien de trouver quelqu'un qui peut vous sortir de cette vie dissolue et s'assurer que vous êtes en sécurité, car à tout moment vous pouvez vous écraser, j'adore que cela puisse évoluer vers cela », a-t-il déclaré.

Dans son interview, l'actrice américaine a également décrit leur relation comme une « chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie » , ajoutant que leur lien avait pris des « proportions mythiques ».

« L'aimer, c'est comme être amoureuse d'un tsunami ou d'un feu de forêt, a-t-elle expliqué en riant. L'intensité de notre fusion est tout simplement écrasante, et la menace qu'elle représente est si puissante mais si belle que vous n'avez pas d'autre choix que de vous abandonner avec révérence et gratitude. »