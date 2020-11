Un étudiant attaqué par des jeunes adultes à Edmonton

La police d’Edmonton a lancé une enquête après qu’une vidéo montrant trois jeunes adultes battre un jeune du secondaire dans une cour d’école ait fait surface sur Twitter mercredi dernier.

Dans la vidéo, on observe le jeune étudiant au sol alors qu’il se fait sauvagement attaquer par un des trois adultes. Il est possible d’entendre la personne derrière le téléphone rire vers la fin du vidéo.

La police d’Edmonton a confirmé à «Global News» qu’une enquête était lancée en lien avec l’événement, qui s’est déroulé aux alentours de 12 h 15 mercredi. Le jeune homme aurait subi des blessures «sérieuses» qui ont nécessité des soins médicaux.

«Je ne sais pas pourquoi ça s’est produit, mais pour être honnête, c’est dégueulasse», a déclaré Michael Elliott, le président de l’Association des policiers d’Edmonton, samedi.

Un ami de la victime rencontré par «Global» a dit que le groupe de jeunes encerclait le stationnement et envoyait des quolibets aux étudiants. Les policiers ont affirmé que les jeunes adultes provoquaient les étudiants depuis leur camion Ford rouge, en marge du terrain de l’école.

«Ils ont baissé leurs fenêtres et ont commencé à nous dire, "Oh, venez nous voir à côté du camion, vous n’êtes pas forts, battez-vous", alors on a ri et on est partis, pensant que c’était une blague», a dit l’ami de l’étudiant en question.

La présidente de la Commission scolaire publique d’Edmonton, Trisha Estabrooks, a déclaré dans un tweet que la commission scolaire «ne tolère pas l’intimidation ou la violence», en expliquant que les professeurs sont au bout du rouleau et que les étudiants sont «incontrôlables».