1154 nouveaux cas et 23 décès au Québec

Le Québec compte 1154 cas supplémentaires et 23 décès de plus, portant le total à 132 042 personnes infectées et 6829 morts depuis le début de la pandémie.

Sur les 23 décès rapportés, huit sont survenus dans les 24 dernières heures tandis que 11 ont eu lieu entre le 15 et le 20 novembre, trois avant le 15 novembre et un à une date inconnue.

Hier, la province recensait 1189 personnes infectées et 32 décès.

Pour le 21 novembre :



+1154 cas | 132 042

-8 moy. mobile 7 jrs | 1170 | 137 par M habitant

+23 décès déclarés | 6829

+hospit. : -4 (+49 entrées, -53 sorties) | 642

dont +4 SI | 103

+34 217 tests (20 nov) | 3,6 M



En comparant les 2 dernières semaines, on constate une augmentation des hospitalisations. Nous devons continuer nos efforts pour diminuer le nombre de cas afin de diminuer les hospitalisations.



LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2020

- 132 042 personnes infectées (+1154)

- 6829 décès (+23)

- 642 personnes hospitalisées (-4)

- 103 personnes aux soins intensifs (+4)

- Les prélèvements réalisés le 20 novembre s’élèvent à 34 217, pour un total de 3 686 383.

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU

Milieux de vie et de soins : 221

Garderies : 78

Scolaire : 393

Milieux de travail : 512

Activités et évènements : 14

Autres milieux : 14

Inconnu : 3

Total : 1235

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 697 (+25)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 4101 (+120)

Capitale-Nationale: 10 693 (+70)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 6325 (+77)

Estrie : 4091 (+102)

Montréal : 48 451 (+286)

Outaouais : 3287 (+47)

Abitibi-Témiscamingue : 258 (-)

Côte-Nord : 196 (+1)

Nord-du-Québec : 52 (-)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 1313 (+7)

Chaudière-Appalaches : 4925 (+59)

Laval : 10 774 (+46)

Lanaudière : 10 351 (+109)

Laurentides : 7605 (+44)

Montérégie : 18 797 (+161)

Nunavik : 29 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 16 (-)

Hors Québec: 78 (-)

Région à déterminer: 3 (-)

Total: 132 042 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 15

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 95

Capitale-Nationale : 410

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 249

Estrie : 54

Montréal : 3591

Outaouais : 71

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 2

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 37

Chaudière-Appalaches : 119

Laval : 721

Lanaudière : 301

Laurentides : 330

Montérégie : 829

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 6829 décès