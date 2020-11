[EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

NOUVELLES

5h08 | Au coeur de la bataille dans cinq hôpitaux

La deuxième vague frappe de plein fouet les hôpitaux de Québec, où les travailleurs s’épuisent à combattre la COVID-19 et appréhendent un hiver encore plus difficile avec la grippe et les impacts des partys de Noël.



4h00 | La communauté chinoise doublement victime de la COVID-19

Les personnes d’origine chinoise du Grand Montréal sont doublement victimes de la COVID-19 avec les fréquents comportements racistes, actes de vandalisme et agressions physiques à leur endroit depuis le début de la pandémie.