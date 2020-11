20 endroits où on rêve (apparemment) d’aller en 2021

Le soleil, la mer et l’Ouest canadien: voilà ce qui semble faire rêver les voyageurs canadiens en ce moment, selon une récente étude d’Expedia.ca sur les tendances touristiques de 2021.

L’entreprise a analysé les recherches effectuées sur son site ainsi que les données de la Airlines Reporting Corporation (ARC) pour proposer un petit portrait de la situation en ces temps de pandémie.

Il en ressort, sans surprise, que les destinations les plus populaires de 2020 sont des endroits de proximité (comme la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, au Québec), mais que les gens se permettent de fantasmer sur des lieux plus lointains pour 2021, même si les voyages à l’étranger et les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés.

Alors, à quels endroits rêve-t-on dans les chaumières canadiennes? Voici un top 20 basé sur les recherches (et non les réservations) effectuées récemment sur le site de voyage:

1. Riviera Maya, Playa del Carmen et Tulum, Mexique

2. Puerto Vallarta, Mexique

3. Orlando, Floride

4. Cancun, Mexique

5. Oahu, Hawaii

AFP

6. Banff, Alberta

7. Maui, Hawaii

8. Punta Cana, République dominicaine

9. Les Maldives

10. La vallée de l’Okanagan, Colombie-britannique

11. La Polynésie française

12 . Whistler, Colombie-Britannique

thebigbear - Fotolia

13. Bali, Indonésie

14. Mont-Tremblant, Québec

15. La Barbade

16. Les îles Turques et Caïques

17. Sainte-Lucie

AFP

18. Victoria, Colombie-Britannique

19. Collingwood, Ontario

20. Tofino-Ucluelet, Colombie-Britannique

*Cette liste est basée plus exactement sur les «destinations les plus recherchées en fonction de l’intérêt pour l’hébergement sur Expedia.ca entre le 1er janvier 2020 et le 12 septembre 2020 pour les voyages en 2021».