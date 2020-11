À la défense des cerfs, Me Goldwater ne dort plus

Anne-France Goldwater est une amie des animaux. L’avocate se porte maintenant à la défense des cerfs du parc Michel-Chartrand à Longueuil. Elle s’associe à l’organisme Sauvetage Animal Rescue afin de contrecarrer les plans de la Ville qui compte abattre la moitié des cervidés malgré le tollé de protestations.

La célèbre plaideuse a même publié, hier, un message sur sa page Facebook afin d’exprimer sa prise de position.

«Je ne peux pas dormir.

J'étais à la manifestation aujourd'hui, devant la mairie.

Coût pour la ville de SAUVER ces cerfs: ZERO.

Coût pour la ville de les abattre, contre la volonté des résidants de la ville: 65 000 $

Hmmm.

Un cerf donne 55 livres de viande, une biche, 44 livres. Donc, 50 livres en moyenne.

Ils vont abattre 15 cerfs. Donc, 750 livres.

Divisons le pris du contrat: 65 000 $ / 750 livres.

Donc, nous allons offrir de la viande «aux pauvres» à un coût de 86,68 $ la livre.

Visitons Costco: du filet mignon de qualité coûtera approx 20 $ la livre. (Et je ne discute pas ici pourquoi on devrait encourager les gens à continuer à consommer de la viande...)

Mais vous serez en accord avec moi qu'il coûterait BEAUCOUP moins cher d'offrir du filet mignon «aux pauvres»... DE MONTRÉAL. Est-ce que les contribuables, les résidants de la Ville de Longueuil, ont consenti à cette démarche?

Posez la question, c'est y répondre.

ENFIN: si on choisit la voie de l'abattage, les survivants vont devenir plus fertiles et nous allons nous retrouver avec la même situation de surpopulation d'ici un an ou deux.

S'AGIT-IL D'UNE GESTION SAINE DES ANIMAUX? BIEN SÛR QUE NON.

J'invite la mairesse de la Ville de Longueuil de s'asseoir avec moi dès lundi matin, et ensemble, nous trouverons les bonnes solutions, pratiques, humaines, non couteuses, protégeant ainsi la qualité de vie des humains et des animaux autour de nous que nous apprécions», conclut Me Goldwater.

L’avocate tiendra un point de presse cet après-midi à 13h.