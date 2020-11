COVID-19: le nombre de cas se maintient dans la Capitale-Nationale

La Capitale-Nationale dénombre lundi 106 nouveaux cas de COVID-19, un chiffre qui tend à montrer une certaine stabilisation du nombre d’infections.

Avant le bilan de dimanche qui était de 70, la région avait montré des chiffres en hausse de 121, 138 et 119 infections quotidiennes. La moyenne de la semaine dernière était d’environ 100 cas par jour.

Trois décès de plus ont été comptabilisés pour un total de 413 depuis le début de la pandémie.

La situation semble s’améliorer dans Chaudière-Appalaches qui ne dénombre de 40 nouveaux cas. La moyenne de la semaine dernière était de 70 cas par jour.

La région qui a été épargnée par la première vague totalise près de 5000 cas depuis le début de la pandémie et 119 décès.

Les autres régions

Le Saguenay—Lac-Saint-Jean fait état de 161 nouveaux cas, 41 de plus que la veille.

Mais il s’agit tout de même du deuxième plus bas total depuis le pic historique de 241 cas le 18 novembre pour la région qui a franchi le cap des 4000 infections depuis le début de la pandémie. Un décès s’est ajouté au bilan pour un total de 96 depuis mars dernier.

Le Bas-Saint-Laurent connaît une recrudescence des cas depuis quelques jours et en affiche 21 de plus. Depuis le 17 novembre, la région a présenté entre 13 et 25 cas quotidiens.

La région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine montre son meilleur bilan depuis longtemps, soit seulement 3 nouveaux cas.

Enfin, trois cas ont été signalés sur la Côte-Nord.

Bilan provincial

Dans la province, le nombre de cas est en hausse de 10 pour s’établir à 1164, soit une somme de 133 206 infections depuis le début de la pandémie. L’ajout de 13 décès porte le total à 6842.

Le nombre d’hospitalisations, 634, est en baisse de 8, et les hospitalisations aux soins intensifs, 98, en baisse de 5.