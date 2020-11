COVID prochaine étape : les vaccinations massives

Les espoirs de campagnes de vaccination massives contre le COVID-19, qui devraient commencer avant la fin de l'année, ont été confortés lundi matin par l'annonce du laboratoire britannique AstraZeneca.

La firme, associée à l'université d'Oxford, a développé un vaccin efficace à 70% en moyenne, voire à 90% dans certains cas, selon les résultats intermédiaires des essais cliniques de grande échelle réalisés au Royaume-Uni et au Brésil.

Ces résultats semblent pour l'heure moins probants que ceux de ses concurrents Pfizer/BioNTech ou Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%, mais la formule britannique a l'avantage d'utiliser une technologie plus traditionnelle, rendant son futur vaccin moins coûteux et plus facile à stocker puisqu'il n'a pas besoin d'être conservé à très basse température.

Le laboratoire britannique précise qu'il va soumettre très rapidement ses résultats aux autorités afin d'obtenir un premier feu vert.

Grâce à une «chaîne d'approvisionnement simple», le vaccin «sera accessible et disponible à travers le monde», a estimé Pascal Soriot, directeur général d'AstraZeneca.

3 milliards de doses en 2021

AstraZeneca dit avancer rapidement dans la fabrication prévue de 3 milliards de doses, qui seront disponibles en 2021.

Les vaccinations, en commençant par les personnels de santé et les personnes vulnérables, devraient commencer à la mi-décembre aux États-Unis puis au début de 2021 en Europe, avec une montée en puissance régulière à mesure que les vaccins seront produits et d'autres formules, par d'autres laboratoires, seront prêtes et validées.

Sur 48 candidats vaccins en cours de développement dans le monde, onze sont entrés en phase 3 de tests, la dernière avant homologation par des autorités, selon l'OMS.

La pandémie avance rapidement

En attendant, les mesures de restrictions sociales sont les seules armes contre la pandémie, qui continue de progresser de façon galopante en plusieurs points du globe, notamment aux États-Unis.

La plus grande ville du Canada, Toronto, a ainsi été placée lundi en confinement pour au moins 28 jours.

Tout rassemblement privé intérieur est interdit sous peine d'amende, les commerces non essentiels sont fermés, et les restaurants ne peuvent pratiquer que la vente à emporter ou les livraisons à domicile. Les services religieux, funérailles et mariages sont limités à dix personnes. Mais les écoles resteront ouvertes.

«La situation est extrêmement sérieuse», a justifié le premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford. «Nous ne pouvons risquer de voir nos hôpitaux débordés», a-t-il ajouté, alors que la province la plus peuplée du Canada vient de franchir le cap des 100 000 contaminations.

L'épidémie a fait plus de 11 000 morts au Canada, dont le premier ministre Justin Trudeau a exhorté vendredi ses concitoyens à «ne pas se rassembler avec des amis, ne pas fêter des anniversaires, rester virtuel, rester à la maison le plus possible».

Vaccination mi-décembre aux É.-U.

Aux États-Unis, les autorités espèrent commencer les vaccinations mi-décembre, dans l'espoir de parvenir au printemps à l'immunité collective.

Cette campagne sera lancée sitôt les premiers vaccins approuvés par l'Agence américaine des médicaments (FDA), a déclaré dimanche Moncef Slaoui, un haut responsable de l'opération gouvernementale pour les vaccins.

«Notre plan est de pouvoir transporter les vaccins vers les sites d'immunisation dans les 24 heures suivant l'approbation, donc je m'attends à ce que ce soit peut-être au deuxième jour après l'approbation, le 11 ou le 12 décembre», a déclaré M. Slaoui.

Le gouvernement américain prévoit déjà de vacciner 20 millions de personnes à risque en décembre, puis 25 à 30 millions par mois.

L'épidémie continue de progresser de façon galopante aux États-Unis, avec près de 160 000 nouvelles contaminations enregistrées dimanche au cours des dernières 24 heures, selon l'Université Johns Hopkins.

Le virus a infecté plus de 12 millions de personnes et fait près de 257 000 morts dans le pays, de loin le plus endeuillé au monde, devant le Brésil (plus de 169 000 morts).

La pandémie a fait au moins 1 381 915 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi dimanche par l'AFP à partir de sources officielles.

Plus de 58 165 460 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 37.053.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

En Europe, les confinements et autres restrictions imposées à la population dans de nombreux pays pour faire face à la deuxième vague épidémique commencent à porter leurs fruits.

Ainsi en Espagne, 400 cas de COVID-19 pour 100 000 habitants sont enregistrés en moyenne depuis 14 jours, contre 530 cas au début du mois, a fait valoir le premier ministre Pedro Sanchez.

«La stratégie donne des résultats», a-t-il dit, en ajoutant que l'Espagne avait réussi à obtenir une réduction des cas sans imposer un deuxième confinement.

Dans la région espagnole de Catalogne, les bars, restaurants et cinémas rouvrent lundi, avec des capacités d'accueil limitées. Mais le couvre-feu et le bouclage partiel de la région restent en vigueur. Cette dernière mesure interdit à quiconque l'entrée en Catalogne ou la sortie de la région sans motif justifié.

En Grande-Bretagne, le premier ministre Boris Johnson va détailler lundi un plan de restrictions locales qui remplacera le confinement en Angleterre début décembre et s'appuiera sur le déploiement d'un dépistage de masse.