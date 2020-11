Décès à 37 ans d'un des fondateurs du «Ice bucket challenge»

Un des fondateurs du «Ice bucket challenge» est décédé à l’âge de 37 ans des suites de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

C’est au lendemain de son 30e anniversaire que Pat Quinn a appris qu’il était atteint de la SLA, également appelée maladie de Lou Gehrig ou maladie de Charcot.

Un an plus tard, il a lancé le défi viral impliquant un sceau d’eau et de glace qui a permis d’amasser plus de 220 millions de dollars dans le monde pour avancer la recherche sur la maladie.

«Quelque chose comme le "Ice bucket challenge" qui fait en sorte que les gens parlent de la SLA, la sensibilisation se fait et il y a des gens qui font des recherches», avait-il expliqué.

Il y a un an, Pat avait perdu la capacité de parler en raison de la maladie dégénérative.

Pour l’instant, il n’existe aucune cure contre la sclérose latérale amyotrophique.

En décembre l’an dernier, Pete Frates, qui avait popularisé le défi mort lundi à 34 ans des suites de cette maladie dégénérative.