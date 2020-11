Des restaurateurs dans la rue mardi

Des dizaines de restaurateurs et tenanciers de bars vont manifester mardi à la place Jacques-Cartier à Montréal afin d’exercer de la pression sur le gouvernement Legault. Selon eux, Québec tarde à verser l’aide promise en lien avec les restrictions en zone rouge en vigueur depuis la fin septembre.

Contacté par TVA Nouvelles, Éric Luksenberg de l’Association des restaurateurs du Vieux-Montréal indique que le ralliement prévu à 11h devrait attirer près de 100 commerçants. L’événement se fait en partenariat avec Peter Sergakis, de l’Union des tenanciers de bars du Québec, et Renaud Poulin de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec.

Inspirés par le mouvement étudiant de 2012, les restaurateurs et tenanciers de bars ont prévu faire du bruit. «Nous aurons des casseroles pour bien nous faire entendre», explique M. Lukesenberg.

«À la fin septembre, plusieurs d’entre nous avons fermé nos bars et restaurants, supposant que l’aide financière d’urgence du gouvernement de la CAQ arriverait rapidement. Deux mois plus tard, je n’ai rien reçu et je n’ai même pas de date qui me dit à quel moment on va recevoir l’argent», déplore le propriétaire du restaurant Chez Éric.

Une longue démarche

Afin d’avoir accès à l’aide gouvernementale, M. Luksenberg raconte que la démarche nécessite quelques étapes et plusieurs documents. «Des confirmations sont exigées, on court à droite et à gauche, mais au bout du compte, on est dans le noir. On nous demande essentiellement de prouver nos pertes de revenus, on réclame des factures du loyer, de prouver aussi qu’on ne doit pas d’argent à Revenu Québec, un état financier est réclamé ainsi qu’une estimation des coûts liée à la fermeture.», détaille-t-il.