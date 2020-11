Disparu depuis 17 jours à Saint-Eustache

Le Service de police de la Ville de Saint-Eustache dans les Laurentides demande l’aide du public afin de retrouver Sylvain Lavoie qui manque à l’appel depuis 17 jours.

L’homme de 38 ans a été vu pour la dernière fois le 6 novembre 2020 à 10h alors qu’il était à son domicile de Saint-Eustache.

L’Eustachois se déplacerait à bord de son véhicule Mitsubishi RVR 2020 gris immatriculé P10 SYQ.

La famille craint pour la sécurité du disparu en raison de son état de santé.

Deuxième disparition

Il y a deux ans, Sylvain Lavoie avait disparu durant 13 jours. Il avait été retrouvé dans le grenier de son ex à Saint-Colomban.

Le 6 novembre dernier, M. Lavoie portait un jeans bleu, un chandail et un kangourou noir. Il avait possiblement aussi une casquette des Yankees noire. Il mesure 1,75 m, pèse 78 kg. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns. Il arbore un tatouage sur l’épaule et sur le haut du bras droit.

Le Service de police de la Ville de Saint-Eustache demande donc à quiconque aurait de l’information permettant de localiser Sylvain Lavoie de communiquer de façon confidentielle avec le 450-974-5300.