La politique municipale ne devrait pas être une carrière à vie

Mes propos au conseil municipal sur le cumul ininterrompu du pouvoir et les politiciens de carrière ont été complètement déformés, pour le faire dévier sur la question de l’âge et la religion. Je suis déçue que le fond de mon message sur le sain renouvellement de notre démocratie municipale ait été complètement ignoré et tordu pour créer une controverse.

Mardi dernier, je suis intervenue dans le cadre d’une motion «visant à promouvoir les candidats issus de minorités visibles au conseil municipal et dans les conseils d’arrondissements de Montréal». Déposée par le conseiller Rotrand, cette motion enjoignait les partis politiques et les élus municipaux à s’engager à promouvoir les candidatures des minorités visibles aux prochaines élections. Cette motion, que j’ai soutenue, proposait aussi aux partis politiques municipaux de modifier leurs statuts et de se doter d’un mécanisme d’investiture pour favoriser l’égalité des chances.

Absence de minorités visibles

Au conseil municipal, plusieurs politiciens de carrière déplorent l’absence des minorités visibles, des autochtones et personnes vivant avec un handicap en politique. À Montréal, seulement 7 élus sur 103 sont des minorités visibles, alors que leur poids démographique est bien plus important. L’une d’elles, Mindy Pollack, première élue juive hassidique, rappelle d’ailleurs que la question du renouvellement de la classe politique est une «réflexion que chacun devrait faire». «Moi-même, après sept ans, je commence à penser à la relève», a-t-elle même ajouté.

L’arrivée des femmes en politique a aussi été trop longtemps retardée par la présence de politiciens de carrière, bien établis depuis des décennies.

D’ailleurs, pour favoriser l’alternance et la diversité de représentation, plusieurs juridictions ont justement adopté des mesures encadrant le cumul des mandats. Cette recherche d’une meilleure représentation s’affirme également dans d’autres lieux de pouvoirs, tel que dans les conseils d’administration. Les saines pratiques de gouvernance recommandent désormais une limitation du nombre de mandats.

Mon intervention visait à soulever ce paradoxe : les politiciens de carrière qui, d’un côté, enchaînent les mandats depuis des décennies, tout en réclamant haut et fort plus de diversité aux élections. Mon message concerne tous les élus et partis, mais spécifiquement M. Rotrand, car, après tout, il s’agissait de sa propre motion. Évidemment, les électeurs doivent avoir le dernier mot sur la composition du conseil municipal. J’en appelais ainsi à une prise de conscience des politiciens à l’approche des investitures et des élections.

Critique

La politique ne devrait jamais être une carrière d’une vie. C’est servir et passer le flambeau. Des politiciens de familles politiques différentes, tels que François Legault et Emmanuel Macron, ont eux-mêmes déjà promu cette idée et mis en garde leurs pairs contre l’«obsession» du «plaisir du pouvoir» et le risque de faire de la politique son «métier». Il en va de la santé et de la vivacité de notre démocratie.

En terminant, la critique de M. Bock-Côté sur mes origines chinoises dont je me «revendiqu[erais] sans cesse» est particulière. S’il y a bien une chose que mon parcours de vie et mes implications sociales démontrent, c’est que je revendique quotidiennement mon appartenance à la société québécoise et mon désir de participer aux échanges concernant son présent et son avenir. Et en français. Il s’avère que je suis, en outre, d’origine chinoise. Enfant de la loi 101, mon identité québécoise me rend fière. Mes origines chinoises aussi. Les deux ne sont pas incompatibles. Au contraire. C’est cela, l’interculturalisme.

Cathy Wong

Présidente – Conseil municipal de la Ville de Montréal

Conseillère de la Ville – District de Peter-McGill

RÉPONSE DE MATHIEU BOCK-CÔTÉ

Le rétropédalage de Cathy Wong

Après avoir invité Marvin Rotrand à se retirer au nom de la «promotion de la diversité», un slogan codé pour demander au grand méchant homme blanc de dégager le terrain, Cathy Wong veut désormais nous faire croire qu’elle se préoccupait exclusivement de la question de la limitation des mandats en politique municipale. Ce pourquoi elle maquille désormais le grand méchant homme blanc en «politicien de carrière» - il faudra ajouter cette expression au dictionnaire diversitaire. La politesse m’empêche de m’esclaffer, alors je me contenterai de sourire. Il y a des limites à nous prendre pour des valises. Cathy Wong est en droit de se croire, nous ne sommes pas obligés de nous laisser bluffer. Son propos était clair, et malheureux. Il n’était pas surprenant. Cathy Wong cherche même à se victimiser, en laissant entendre que je critique ses origines chinoises, ce que je n’ai jamais fait un seul instant. Il faut dire que la méthode est connue: on laisse entendre que son contradicteur est raciste pour le faire taire et jeter le discrédit sur lui. Que Madame Wong revienne sur terre. Je note seulement qu’une société qui enferme chacun dans ses origines et transforme l’individu en échantillon représentatif d’une communauté bascule inévitablement dans la logique des quotas. Il désagrège la société en identités rivales et concurrentes. On compte les Blancs, les Noirs, les Asiatiques, les Latinos, les hétéros, les gays, les cis, les non-binaires, et ainsi de suite, car les catégories se multiplient à l’infini. Le commun s’effrite, et c’est au nom de l’inclusion que l’on plaque chacun dans une case étanche dont il devra se faire le porte-parole obligatoire. Le régime diversitaire repose sur une logique victimaire: je suis une victime donc je suis, tel est le mot de passe pour entrer dans l’espace public et se sentir du bon côté de l’Histoire. C’est le paradoxe du Québec contemporain qui devient une société où les défenseurs de la nation et de l'universalisme se font accuser de racisme et de racisme systémique par des militants racialistes obsédés par la couleur de la peau qui se font passer pour des antiracistes. Nous savons très bien ce que Madame Wong a dit, et elle le sait aussi, même si elle cherche aujourd’hui à dire le contraire. Peut-être est-ce l’hommage du vice à la vertu? Pour le dire avec le vocabulaire à la mode, Madame Wong a dérapé. Il est bien qu’elle ait voulu corriger le tir. Mais qu’elle ne se trompe pas: nous connaissons désormais le fond de sa pensée.