Montréal achètera 850 BIXI électriques de plus

L'administration de la mairesse de Montréal Valérie Plante compte ajouter 850 vélos électriques de plus à la flotte de BIXI qu'initialement annoncé.

En tout, ce sont 3116 vélos à assistance électrique qui devraient être accessibles aux usagers de BIXI Montréal d'ici la fin de 2025. Il s'agit d'une augmentation de 27 % par rapport à ce qui avait été annoncé dans le budget 2020 de la Ville.

Environ 300 vélos électriques supplémentaires seront déployés dans le réseau BIXI en 2023 et 2024; les 250 autres vélos de couleur bleue viendront compléter la flotte de vélos électriques de BIXI en 2025, démontre le Programme décennal d'immobilisation (PDI) 2021-2030 de la Ville de Montréal présenté à la mi-novembre.

Une somme de 8,4 M$ est d'ailleurs inscrite au PDI de la Ville afin de procéder à l'acquisition de ces vélos électriques pour les années 2023 à 2025. Ces montants incluent l'achat de 254 vélos standards et 96 stations de BIXI électrique entre autres.

À terme, plus du quart de la flotte de l'organisme de vélo-partage dans la métropole sera composée de vélo à assistance électrique.

BIXI a d'ailleurs déployé 700 des 1000 nouveaux vélos électriques achetés par la Ville de Montréal cette année et en recevra 700 autres en 2021.

Rappelons que l'organisme qui gère le système de vélo-partage dans la métropole a annoncé la semaine dernière lors de son bilan que ses vélos électriques ont été très populaires auprès de sa clientèle et utilisés 60 % plus souvent que les vélos standards en 2020.

À la fin de la saison, la flotte de BIXI était composée de 7270 vélos standards et de 1000 vélos électriques. Ces derniers peuvent atteindre une vitesse maximale de 32 km/h, ce qui permet aux utilisateurs de parcourir une plus grande distance plus rapidement qu'avec des vélos traditionnels.