Parcs Canada repousse le lancement des réservations

Parcs Canada a repoussé au mois d’avril le lancement des réservations pour la saison touristique de 2021 afin de permettre «aux visiteurs de prendre des décisions plus éclairées concernant leurs projets de vacances compte tenu de la pandémie de COVID-19 en cours».

Le lancement des réservations pour les sites de Parcs Canada a généralement lieu au mois de janvier.

Alors que les sites touristiques en nature ont connu un succès inespéré l’été dernier, la pandémie continue tout de même de plonger le monde du tourisme dans l’incertitude.

«Cela permettra aux visiteurs d'effectuer leurs réservations plus près de leur date de voyage et de disposer de plus d'information pour planifier leur visite», a expliqué Parcs Canada dans un communiqué lundi.

«Ce changement permettra aussi à Parcs Canada de disposer de plus de temps pour surveiller la pandémie de COVID-19 en cours et apporter les modifications nécessaires aux emplacements de camping et aux expériences qui peuvent être réservés pour la saison touristique 2021», a-t-on ajouté.

Les parcs nationaux qui offrent du camping d’hiver sont déjà disponibles pour réservation jusqu’à la fin du mois de mars.