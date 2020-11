Première grosse bordée de neige dans l’Est

Une première tempête s'abattait lundi sur la province et touchait en fin de journée le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord.

Une douzaine de centimètres de neige ont été reçus jusqu'à présent. La neige laisse maintenant place à la pluie.

Jusqu'à mardi midi, le système dépressionnaire continuera d'apporter un mélange de précipitations.

Au Bas-Saint-Laurent, une quinzaine de centimètres sont attendus. Presque la totalité des quantités escomptées ont été reçues, quelques centimètres supplémentaires sont à prévoir ce soir et cette nuit.

La pluie a maintenant succédé à la neige. Au cours des prochaines heures, le verglas se mélangera aux précipitations en plus de forts vents du nord-ouest qui causeront d'importantes rafales de vent allant de 40 à 60 km/h.

La chaussée sera glissante et la visibilité réduite par endroits, les automobilistes devront adapter leur conduite aux conditions climatiques.

JOSÉE GAGNON/MON TOPO/TVA NOUVELLES

Importantes chutes

Sur la Côte-Nord, le scénario est similaire. D'importantes chutes de neige étaient attendues aujourd'hui en plus de bonnes rafales qui continueront de souffler dans le secteur jusqu'à cette nuit.

Le Centre de services scolaire de l'Estuaire a d'ailleurs suspendu la majorité des cours dans ses établissements scolaires pour la journée.

En Gaspésie, la situation est très variable par endroits. Les précipitations tomberont encore généralement sous forme de pluie à Gaspé pour un total de 20 à 30 millimètres.

Sur tout le littoral nord, c'est plutôt de la neige qui continuera de s'accumuler, en plus de poudrerie, pour atteindre près de vingt centimètres.

Appel à la vigilance

Plusieurs se sont fait prendre par les mauvaises conditions routières. La Sûreté du Québec dénombre depuis lundi matin de nombreuses sorties de routes notamment sur l'autoroute 20 et la 132 entre La Pocatière et Rimouski.

«On le dit et on le répète chaque année, il faut que les gens se réapproprient leurs bonnes vieilles habitudes de conduite en condition hivernale lorsque la première neige tombe, a indiqué le sergent Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec.

«Malheureusement ce matin, il y a des gens qui ont oublié ça et ça a donné ce que ça a donné avec toutes les sorties de route qui ont été enregistrées.»

Certains garagistes à Rimouski ont confié à l'équipe de TVA Nouvelles que quelques personnes s'y prennent tard pour l'installation de leurs pneus d'hiver. Des clients se sont présentés lundi matin à la dernière minute pour effectuer le changement.

La Sûreté du Québec rappelle que la date butoir est le 1er décembre et invite les automobilistes à redoubler de vigilance sur les routes.

Courtoisie

Onde de tempête à surveiller

On surveille lundi soir l'arrivée d'un important système dépressionnaire en provenance de la Nouvelle-Angleterre qui emmènera de forts vents du Nord-Ouest à près de 80 km/h au Bas-Saint-Laurent.

Sur la Côte-Nord et la péninsule Gaspésienne, un avertissement de vents violents est en vigueur: les rafales pourraient atteindre les 100 km/h par endroits. Une autre quinzaine de centimètres de neige sont à prévoir à partir de cette nuit jusqu'en fin de journée demain au Bas-Saint-Laurent et sur la péninsule gaspésienne.

Les mauvaises conditions devraient diminuer graduellement au cours de la journée de mardi.

Puisque nous sommes actuellement en période de marées à moyenne amplitude, le niveau d'eau pourrait être plus élevé que la normale et former de grosses vagues près de la côte.

En raison des conditions climatiques, le traversier Saaremaa annule donc l'ensemble de ses traversées entre Matane et Godbout pour la journée de mardi.

Un avertissement de risque de déferlement de vagues et de débordement côtier est d'ailleurs affiché sur le site d'Environnement Canada.

Le système dépressionnaire touchera ensuite Rimouski et se dirigera vers Matane mardi, pour se terminer autour de midi.