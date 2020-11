Weinstein filmé 24 heures sur 24 en prison

Harvey Weinstein serait filmé «en permanence» en prison afin d'éviter qu'il ne soit blessé ou ne meure durant sa détention, selon TMZ.

Le producteur, qui purge actuellement sa peine à la Wende Correctional Facility de New York, est constamment suivi par des caméras et «un officier doit le suivre à chacun de ses déplacements dans la prison dans laquelle il purge sa peine», et «tout garde qui le suit a une caméra sur lui à hauteur de regard».

Ces précautions feraient partie des mesures de sécurité faites pour protéger le producteur déchu, après la mort de Jeffrey Epstein derrière les barreaux en août 2019.

Ce dernier devait en effet être constamment surveillé, mais il a tout de même été trouvé mort dans sa cellule. La thèse du suicide est l'une des thèses proposées, mais pas la seule.

Harvey Weinstein purge une peine de prison de 23 ans pour avoir violé la coiffeuse Jessica Mann et avoir forcé Miriam Haleyi à avoir des relations sexuelles.

Il est en outre accusé par d'autres victimes à Los Angeles.