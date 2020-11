Acquisition en Ontario pour une entreprise de Saint-Augustin-de-Desmaures

L’entreprise DMB Distribution alimentaire, spécialisée dans la distribution de produits périssables et le transport de marchandises, a fait l’acquisition de la compagnie ontarienne Doctor Deli Distribution.

Située à Wendover en Ontario, Doctor Deli Distribution est passée dans le giron de DMB grâce à des investissements des Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec et Desjardins Capital.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, tout comme les modalités.

«Grâce à cette acquisition, nous disposerons dorénavant d'un réseau de distribution s'étendant à la grandeur de la province du Québec en plus de nous permettre l'accélération de notre croissance en Ontario. Tous les emplois seront maintenus à Wendover et les dirigeants de DMB Distribution alimentaire entendent poursuivre la croissance de l'entreprise dans la région», a indiqué mardi par communiqué Gérald Cayouette, président et directeur général de DMB Distribution alimentaire.

Les deux fondateurs de Doctor Deli Distribution, Royal Piché et Daniel Lapointe, vont rejoindre DMB, une entreprise présente dans le marché de l'alimentation québécois depuis près de 40 ans.

L'entreprise de Saint-Augustin-de-Desmaures emploie 250 personnes. Elle possède trois entrepôts réfrigérés à Mascouche, à Rimouski et à son siège social.