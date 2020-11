Des milliers d’avions dans le ciel des États-Unis

Après des mois sans voyager, les Américains sont nombreux à prendre un vol pour profiter du congé de la Thanksgiving en famille. Des milliers d’avions ont traversé le ciel des États-Unis.

Le site FlightRadar24 recense tous les vols commerciaux dans le monde et a dénombré 6972 vols au-dessus des États-Unis avant midi, mardi. Cela est un peu moins que les 7630 de l’année dernière, mais un peu plus que les 6815 de 2018, rapporte le New York Post.

Une carte du site montre également en temps réel les avions qui ont survolé le pays.

Flights over the United States

24 Nov | 06:00 to 15:00 ET



📡 https://t.co/NePPWZCDVp pic.twitter.com/B1qJJjE5mQ — Flightradar24 (@flightradar24) November 24, 2020

Les autorités sanitaires américaines ont toutefois demandé d’éviter de voyager en raison de la pandémie de COVID-19.

Les États-Unis, pays le plus affecté par la crise, comptent plus de 12,5 millions de cas et plus de 250 000 décès.