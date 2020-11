Homme poignardé à mort à Gatineau: la police épingle un deuxième suspect

La police de Gatineau a arrêté un deuxième suspect lundi soir concernant le meurtre de Matthew Francis O’Heron, commis il y a près de deux semaines.

Nicolas Brazeau D’Avignon était recherché activement depuis plusieurs jours par les autorités. Il faisait d’ailleurs l’objet d’un mandat d’arrestation.

Il a été rencontré par les enquêteurs au cours de la soirée et de la nuit et devait comparaître mardi, à Gatineau, sous une accusation de meurtre non prémédité.

D’Avignon serait impliqué dans le meurtre de Matthew Francis O’Heron, dont le corps sans vie a été retrouvé le matin du 14 novembre, dans la cour extérieure d’un garage Ultramar, situé sur le boulevard La Vérendrye Ouest.

Il aurait été tué à l’aide d’une arme blanche.

Trois jours après le meurtre, un premier suspect avait été arrêté dans cette affaire. Danny Hamel-Racine a déjà comparu sous une accusation de meurtre non prémédité.

Dans un communiqué publié mardi matin, la police de Gatineau a fait savoir qu’elle poursuivait son enquête dans ce dossier et que «d’autres arrestations pourraient survenir».