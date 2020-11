Les avis sur la stratégie de vaccination doivent être publics, dit QS

Québec solidaire demande au comité de sages chargé d’établir la stratégie québécoise de vaccination de rendre publiques ses recommandations pour dissiper toute méfiance de la population.

« On demande au gouvernement du Québec de mettre en place un processus indépendant, transparent et basé sur la science pour décider de la stratégie de vaccination au Québec », a déclaré le co-porte-parole de la formation politique, Gabriel Nadeau Dubois, mardi.

En ce moment même, le comité sur l'immunisation de l’Institut national de santé publique du Québec est chargé de planifier les stratégies de vaccination au Québec.

Or, il n’est pas assuré que les recommandations que formulera ce comité au gouvernement du Québec seront rendues publiques, selon Gabriel Nadeau-Dubois. Il demande donc au gouvernement de s’engager à rendre publiques ces recommandations.

« Il faut que le comité scientifique chargé de cette question-là, il faut qu'on lui accorde une pleine indépendance et il faut que ses recommandations, je le répète, soient publiques et soient divulguées manière absolument transparente », a-t-il insisté.

Si ce n’est pas fait, le député solidaire craint que de la population soit méfiante à l’endroit du vaccin.

« C'est trop important, ce vaccin-là, dans notre lutte contre la pandémie, pour qu'il y ait de la méfiance et que le manque de transparence l'alimente », a-t-il ajouté.