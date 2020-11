Les délégués de la FIQ rejettent l'entente

À peine conclue, la première entente de principe sur les matières sectorielles est déjà rejetée par les déléguées de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

La décision a été prise au cours d’une réunion extraordinaire du conseil national de la FIQ et son pendant du secteur privé. Les déléguées de la FIQ ont pris tout le temps nécessaire pour décortiquer le contenu de l’entente intervenue la veille.

Lundi, le gouvernement Legault et la FIQ annonçaient bruyamment la première entente de principe sur les matières sectorielles entre les deux parties.

«Malgré certains gains importants, les déléguées ont jugé que dans le contexte actuel, ces derniers n'étaient pas suffisants pour donner le coup de barre nécessaire dont les professionnelles en soins ont tant besoin», a réagi la présidente de la FIQ, Nancy Bédard, par communiqué, mardi.

La présidente de la FIQ annonce un retour à la table de négociation «au cours des prochains jours», d’autant plus que l’aspect salarial n’a pas été encore abordé.

«Notre objectif était et sera toujours le même : obtenir des conditions de travail qui auront des effets importants, bénéfiques et durables dans le temps pour les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques du Québec», a ajouté Mme Bédard.