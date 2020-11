Les réponses à vos préoccupations sur le temps des Fêtes

Les nouvelles précisions du gouvernement Legaut sur le temps des Fêtes suscitent beaucoup de questions des téléspectateurs.

Voici les réponses à quelques-unes d’entre elles.

«Mon conjoint, mon fils et sa conjointe travaillent tous dans un domaine où le télétravail est impossible, la médecine vétérinaire. Cela implique-t-il que nous ne pourrons pas les voir durant la période de Noël?»

Bien des Québécois ne seront pas en mesure de respecter cette période de quarantaine de sept jours avant et après la période de rassemblement. Le premier ministre parle d’un contrat «moral». On dit que la quarantaine est volontaire, mais on la recommande fortement. Si c’est impossible pour vous, l’idéal serait de limiter vos contacts au maximum et de célébrer en petits groupes durant cette période.

«Est-ce que le gouvernement a prévu des sanctions pour les gens qui ne respecteront pas les directives pendant le temps des Fêtes?»

Si vous participez à trois rassemblements, il n’y pas de «police des rassemblements» qui va venir vous donner une amende. Par contre si vous choisissez de faire fi des directives pour le jour de l’An, à ce moment-là, les policiers pourraient vous donner une contravention de 1000 dollars.

«Ma grand-mère réside en RPA et mon grand-père en CHSLD. Pourrons-nous les recevoir ensemble pour Noël?»

Vous allez pouvoir sortir vos proches des résidences privées pour aînés sans problème. Pour les CHLSD, le gouvernement doit émettre cette semaine un guide des bonnes pratiques qui sera dévoilé.

«Si j'invite ma famille pour le 20 décembre et que nous nous confinons pendant sept jours avant, est-ce permis?»

Non ce n’est pas permis. Les gens qui voudraient, par exemple, célébrer Hanukkah le 15 ou 17 décembre, la réponse est non. Le gouvernement a choisi les dates du 24 au 27 décembre, entre autres, parce qu’elles correspondent au congé scolaire.