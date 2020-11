Les réunions de famille autorisées à Noël au Royaume-Uni

Les autorités britanniques ont décidé mardi d'alléger pour quelques jours à Noël les restrictions en place pour lutter contre la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus pour permettre les réunions de famille.

Trois foyers différents pourront se rassembler au même endroit et uniquement sur une période de cinq jours maximum, du 23 au 27 décembre et les familles pourront se déplacer au sein du Royaume-Uni, a annoncé le gouvernement, après une réunion entre les dirigeants des quatre nations constitutives de ce pays (Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord et Angleterre).

Les restrictions varient au Royaume-Uni, mais sur d'importantes parties de son territoire, deux foyers différents n'ont pas le droit de se réunir en intérieur. Et dans toute l'Angleterre, toute réunion est limitée à six personnes.

«Ces bulles seront l'occasion pour les gens de rencontrer des amis proches et de la famille de manière très restreinte afin de s'assurer que ceux que nous aimons puissent être à nos côtés en cette période spéciale, mais seulement pour une période limitée», a déclaré le ministre britannique Michael Gove, chargé de la coordination de l'action gouvernementale.

Près de 56 000 personnes testées positives au nouveau coronavirus sont mortes au Royaume-Uni, le bilan le plus élevé en Europe. Et plus de 600 nouveaux décès ont été annoncés mardi, un record sur 24 heures depuis le mois de mai.

Au total, plus d'un million et demi de cas y ont été recensés.

Le gouvernement espère un retour à la normale aux alentours de Pâques, grâce aux vaccins, dont celui du projet britannique AstraZeneca/Oxford.

«Après Pâques, nous pensons que nous reviendrons à la normale», a déclaré mardi devant un comité parlementaire le ministre de la Santé Matt Hancock, même si les mesures de vigilance comme le lavage régulier des mains ou la distanciation sociale resteront selon lui «monnaie courante».

Au Royaume-Uni, chaque province britannique décide de sa propre stratégie en matière de lutte contre le virus.

Les dirigeants des quatre nations ont toutefois opté pour une approche commune pour les fêtes de fin d'année.

«Bien que j'aie hésité, en raison de la situation liée au virus au Pays de Galles et dans tout le Royaume-Uni, il est préférable que nous ayons un ensemble commun d'arrangements qui donnent aux gens un cadre dans lequel ils peuvent agir de manière responsable», a déclaré le premier ministre gallois, Mark Drakeford, à l'agence de presse PA.

«Cela donnera aux familles une certaine marge de manœuvre — nous avons tous le désir de ne pas laisser nos proches seuls à Noël —, mais le virus ne prendra pas de vacances, alors soyez prudents», a déclaré sur Twitter la cheffe du gouvernement écossais, Nicola Sturgeon.

Le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi le retour début décembre, après quatre semaines de reconfinement en Angleterre, à une stratégie locale musclée contre le nouveau coronavirus, accompagnée d'un programme de dépistage massif.

Partout en Angleterre, les magasins non essentiels vont rouvrir, et les Anglais pourront désormais se réunir à six, au maximum.