Mesdames, à vos outils!

Les médias annoncent que la gent féminine est plus durement affectée par la pandémie en raison des secteurs de l’industrie touchés (restauration, voyage, brasseries, etc.) et des obligations familiales liées à la garde des enfants. Plusieurs femmes ne pourront retrouver leur emploi prépandémie, car certaines fermetures seront définitives. Ces dames devront trouver un nouvel emploi ou envisager un changement de carrière. Présentement, l’industrie de la construction est un secteur qui est activement à la recherche de nouvelle main-d’œuvre. Y aviez-vous pensé?

Accessibilité simplifiée

Certaines mesures existent au sein de la loi R-20 (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction) dans le but de faciliter l’entrée des femmes dans l’industrie. Entre autres, une femme peut obtenir rapidement une carte de compétence pour travailler dès que le bassin de main-d’œuvre disponible dans un métier et une région donnés se situe sous la barre des 30% (c’est actuellement le cas pour presque tous les métiers dans la région de Montréal), contrairement à 5% pour les hommes. De plus, une femme apprentie permet à son employeur de doubler son ratio apprenti-compagnon.

Photo courtoisie

Généreux avantages

Ce n’est pas une rumeur, les salaires dans l’industrie sont très alléchants. Après trois ans dans la plupart des métiers, on obtient un taux horaire supérieur à 30$. Et que dire des fameuses vacances de la construction, ces deux belles semaines de vacances estivales additionnées à deux semaines d’arrêt durant la période des Fêtes. Les salariés sont aussi bénéficiaires d’une assurance collective payée à 100% par les employeurs et d’un généreux programme de retraite. Les conventions collectives permettent aux travailleurs d’effectuer des heures supplémentaires sans y être obligés et des ententes pour la flexibilité des horaires peuvent être faites.

Panoplie de choix de carrière

La construction est composée de 26 métiers, en plus des occupations. Tout le monde sait ce que fait un plombier ou un électricien, mais sachez qu’il existe de nombreuses autres options intéressantes telles que: ferrailleur, carreleur, ferblantier, plâtrier, cimentier, calorifugeur, etc. Informez-vous sur les diverses possibilités, vous pourriez assurément trouver un métier qui cadre avec vos habiletés et vos intérêts.

Somme toute, l’industrie de la construction offre de nombreuses possibilités attrayantes, en plus d’une valorisation certaine lorsque l'on découvre ses réalisations à la fin d’un projet. Les avantages sociaux sont excellents. À travers les années, les mentalités changent et les employeurs mettent en place les mesures nécessaires pour protéger les travailleuses et les travailleurs du harcèlement et offrir des milieux de travail sains. Fini la discrimination dans la construction, laissons place à la diversité, à l’inclusion et aux talents des gens, peu importe leur sexe. Il y a une place pour vous, mesdames!

Pamela Morel, CRIA

Conseillère

Service des relations du travail