Sobre depuis deux semaines, Miley Cyrus craignait le «Club des 27»

Miley Cyrus est heureuse d'avoir atteint l'âge de 28 ans, car elle craignait de finir, comme Amy Winehouse et Janis Joplin, dans le «Club des 27».

Les deux chanteuses - comme Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison et Kurt Cobain - sont mortes à 27 ans, et la jeune artiste a révélé qu'elle a arrêté la drogue et l'alcool en début d'année pour s'assurer qu'elle ne rejoindrait pas leurs rangs.

«Pour moi, 27 ans, c'était une année où je devais vraiment me protéger. Cela m'a vraiment donné envie de devenir sobre, car nous avons perdu tellement d'icônes à 27 ans», a-t-elle déclaré au «New Music Daily d'Apple Music».

«C'est une période très charnière. Vous entrez dans le prochain chapitre ou c'est fini pour vous. J'ai juste le sentiment que certains de ces artistes ne pouvaient presque pas gérer leur propre puissance, leur propre énergie et leur propre force... C'est une énergie », a-t-elle ajouté.

Mais rester sobre n'a pas été facile, et Miley Cyrus admet avoir fait une rechute au début de mois.

«Je ne dirai jamais : "J'ai fait semblant d'être sobre"... Je suis tombée et j'ai compris que je suis maintenant de retour à la sobriété, deux semaines de sobriété, et j'ai le sentiment d'avoir vraiment accepté cette période», a-t-elle raconté.

Et la chanteuse veut se forcer à rester loin de ses vices pendant toute la période des Fêtes aux États-Unis.

«Je suis très disciplinée. C'est assez facile pour moi d'être sobre ou d'entrer et de sortir de la sobriété parce que le jour où je ne veux plus le faire, je ne le fais plus. Le jour où je le fais, je le fais. Vous voyez ? Mais quand je ne veux plus, c'est comme ça. Je suis juste très disciplinée», a assuré Miley Cyrus.

Malgré tout, la chanteuse admet avoir eu des problèmes avec la modération. Elle croit d’ailleurs que la sobriété n’est peut-être pas l’affaire de tous, mais que tous devraient faire ce qui est mieux pour eux.

«Je n’ai pas de problème avec le fait de consommer, j’ai un problème avec les décisions que je prends quand j’atteins un certain niveau. Encore là, je souhaite simplement me réveiller à 100%, tout le temps», a-t-elle avoué relativement à sa consommation d’alcool qui fait sortir un côté plus impulsif d’elle-même.

Miley Cyrus a par ailleurs décrit ses trois dernières années comme un «cocktail de chaos». Ces années ont notamment été ponctuées par son divorce avec l’acteur Liam Hemsworth moins d’un an après leur union. Avant la séparation, le couple avait aussi perdu leur maison de Malibu aux mains des feux de forêt qui se sont abattus sur la Californie.

La sortie du nouvel album de Miley Cyrus, «Plastic Hearts», est prévue vendredi.

- Avec CNN