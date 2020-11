Trois nominations aux Grammy pour le Montréalais Kaytranada

Le producteur montréalais Kaytranada a récolté trois nominations en vue de la 63e remise des prix Grammy, qui aura lieu le 31 janvier 2020.

Kaytranada, de son vrai nom Louis Kevin Celestin, a été inscrit dans la course au Grammy du meilleur nouvel artiste, où il sera opposé notamment aux nouvelles stars Megan Thee Stallion et Doja Cat.

Il détient aussi des citations dans les catégories meilleur album dance/électronique pour son plus récent Bubba, paru en décembre 2019, et meilleur enregistrement dance pour sa chanson 10 %.

Le regretté Leonard Cohen a pour sa part décroché une nomination dans la catégorie du meilleur album folk pour son œuvre posthume Thanks For The Dance.