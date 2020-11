Un relais de 880 kilomètres pour les enfants handicapés

Une soixantaine de coureurs se relaieront sur 880 kilomètres entre Ottawa et Québec afin d’amasser des fonds pour les enfants atteints de multiples handicaps.

Le coup de départ sera donné mercredi à 6h devant le Parlement à Ottawa. Le parcours sillonnera ensuite de multiples régions du Québec, en longeant le nord de la rivière des Outaouais et le sud du fleuve Saint-Laurent avant de prendre fin dimanche soir sur l’île d’Orléans.

La ligue RX1 Nation est à la tête de cet événement à la fois sportif et caritatif. Elle organise habituellement une dizaine d’épreuves par année qui allient course à pied et mouvements d’entraînement. En raison de la pandémie, il s’agit toutefois de la première tenue en 2020.

« Nous avons vu une occasion de contribuer à une bonne cause, tout en valorisant l’activité physique, et ce, dans le respect des consignes sanitaires », raconte son président, Sébastien Corbeil.

Soixante-quatre coureurs se partageront autant de segments variant de cinq à 42 kilomètres. Trois d’entre eux feront la distance maximale, équivalente à un marathon, soit Cédric Bolduc de Laval, ainsi qu’André Gagné et Amélie Paquet de Québec.

Tous les profits de la course seront versés à la Fondation MoonChild. Les organisateurs ont déjà amassé 4 000$ seulement avec les frais d’inscription. Il est également possible de contribuer à la cause avec des dons.