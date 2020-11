Une série télé de Xavier Dolan sur Club illico

Le prolifique Xavier Dolan a choisi d’adapter la pièce La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé pour faire sa première incursion en série télé.

C’est sur Club illico que le réalisateur verra rayonner son talent ici et à l’international grâce à un partenariat entre Québecor Contenu et CANAL+ qui diffusera la série québécoise en France.

Dolan affectionne depuis un moment déjà le travail de Michel Marc Bouchard. Il avait porté au grand écran Tom à la ferme en 2013. C’est d’ailleurs lui qui adaptera et signera les textes du dernier opus théâtral du dramaturge joué sur les planches du TNM en 2019.

«J’ai vu la pièce de Michel Marc Bouchard en juin 2019, et j’y ai tout de suite vu mon prochain projet. Au-delà de l’évidence qui s’est imposée à moi, d’écrire et de tourner ce récit sur la vie et la mort, sur le deuil, l’acceptation de soi, la famille, il y a eu entre l’idée et la concrétisation des mois d’attente causés par la pandémie, et qui m’auront plus que jamais inspiré, excité, impatienté, même, de passer à l’acte, et de repousser toujours plus mes limites, d’explorer le genre du thriller, de renouveler ma façon de raconter, auprès qui plus est d’une distribution de rêve», se réjouit Xavier Dolan.

Viol et deuil

La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé est un thriller psychologique en cinq épisodes. Mireille, Julien et Laurier forment un trio inséparable. Or, une nuit, Laurier 16 ans viole Mirelle 14 ans. Tout vole en éclats.

Près de 30 ans plus tard, Mireille, une thanatologue de renommée internationale, revient à la maison embaumer sa propre mère. Elle ne reverra pas Laurier et Julien. Le passé, les rancoeurs, les secrets refont surface dans une quête de réconciliation.

La distribution compte Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau et Patrick Hivon qui donnaient vie aux personnages sur les planches du TNM. Julianne Côté et Xavier Dolan se joindront à eux.

Le tournage de la série s’amorcera en mars prochain. La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé sera disponible sur Club illico en 2022.