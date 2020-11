Justin Trudeau répète que le Canada a sécurisé des dizaines de millions de doses de vaccin afin de pouvoir prémunir la population contre la COVID-19.

D'accord, dit Mario Dumont, mais la vaccination massive au pays, c’est pour quand? Le premier ministre Trudeau n’en a pas la certitude et le temps presse, soutient notre commentateur politique.

«À Ottawa, il y a de l’inquiétude. On n’est pas sûr que l’on va avoir des vaccins. M. Trudeau va toujours dire que le Canada a réservé des millions de doses et c’est vrai. Le Canada sur toute la planète serait le pays qui auraient réservé le plus de doses, quelque chose comme 9 doses par citoyen», informe Mario Dumont.

Toutefois, ces chiffres ne le satisfont pas. «Ça n’a pas rapport. C’est comme si tu arrivais au printemps et que tu disais: ❝Je veux me baigner cet été, je suis écœuré d’avoir chaud.❞ T’appelles les magasins de piscines, et ils n’ont plus de place, tout l’été est booké. Tu te bookes quand même une piscine pour le mois de novembre. Comme ça, tu peux dire à ton beau-frère: ❝J’ai huit piscines réservées.❞ Mais dans les faits, tu vas te baigner dans ton bain tout l’été, car tout va arriver trop tard», compare Mario Dumont.

