Des grands-parents en carton!

Les célébrations des Fêtes de 2020 n’auront rien d’ordinaire. Alors que de nombreuses personnes ne pourront pas se rassembler en famille, des grands-parents ont décidé d’envoyer des représentations en carton à leurs petits-enfants.

Missy et Barry Buchanan célèbrent habituellement Thanksgiving et Noël avec leurs enfants et leurs petits enfants au Texas ou en Californie.

Toutefois, cette année, ils ont décidé de ne pas y aller, mais ont plutôt eu l’idée de faire imprimer des versions grandeur nature d’eux pour amuser la famille.

Trois de leurs petits enfants ont adoré prendre des photos avec leurs «grands-parents en carton». Le plus jeune, âgé de seulement trois ans, aime les emmener dans sa chambre quand il va au lit.

Les grands-parents disent que les plateformes en ligne comme Zoom leur ont permis de rester en contact avec leurs proches.