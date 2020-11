Deux contrats totalisant 101 millions $ pour ADF aux États-Unis

Le Groupe ADF vient de signer deux contrats d’une valeur totale de 101 millions $ CAN aux États-Unis.

Pour le plus important des contrats, l’entreprise de Terrebonne, spécialisée dans la fabrication de structures d’acier, concevra et construira la structure d’acier d’un nouvel immeuble commercial dans le nord-ouest des États-Unis. Les travaux de fabrication se feront dès les premiers mois de 2021 dans les installations de la région de Lanaudière.

Le second contrat sera réalisé dans le nord-est du territoire américain.

Le carnet de commandes d’ADF s’élevait à 314,5 millions $ le 31 juillet dernier.

«Nous avons le privilège de collaborer à nouveau avec un de nos clients avec qui nous avons réalisé d'autres projets d'envergure par le passé», a dit Jean Paschini, coprésident du conseil d'administration et chef de la direction d’ADF, par communiqué, mercredi.

«Nous accordons beaucoup d'importance à développer des relations à long terme avec nos clients et s'assurer de leur offrir des produits de qualité et à la hauteur de leurs attentes, a-t-il poursuivi. Nous tenons ici à souligner de nouveau les efforts des employés ADF en cette période difficile, et du travail qu'ils accomplissent jour après jour pour relever les défis.»