La COVID-19 n'est pas une excuse, il faut bouger, somme l'OMS

La pandémie de COVID-19 ne doit pas être une excuse, «il faut rester actif» quel que soit son âge et son état de forme, encourage l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a publié mercredi ses nouvelles directives sur l'activité physique.

«Si nous ne restons pas actifs, nous courons le risque de créer une autre pandémie de mauvaise santé. Le résultat d'un comportement sédentaire», a mis en garde Ruediger Krech, chargé de la promotion de la santé à l'OMS.

La pandémie et les mesures de confinement ont restreint les déplacements et encouragé les comportements sédentaires de type «binge watching» (visionnage en rafale), assis sur un canapé.

Pour l'heure, il n'y a pas encore de statistiques fiables, mais les confinements, restrictions de déplacements, fermetures de salles de sport ou de danse ont poussé beaucoup de gens à rester chez eux et interrompu les habitudes d'une activité physique régulière.

Même avant la pandémie, la majorité des gens ne bougeaient pas assez, souligne l'OMS dans ces directives qui encouragent tout un chacun à bouger plus.

L'activité physique régulière est essentielle à la santé physique et mentale et pour prévenir les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et le cancer. Elle aide aussi à réduire la dépression, l'anxiété et le déclin cognitif, améliore la mémoire et stimule la santé cérébrale de manière générale.

«Chaque mouvement compte», souligne dans un communiqué le directeur général de l'agence onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reprenant le slogan de ces nouvelles directives. «Être physiquement actif est indispensable pour la santé et le bien-être, cela peut aider à ajouter des années de vie et de la vie aux années».

Et tout le monde peut et doit bouger: jeunes, vieux, femmes enceintes, quelle que soit la forme physique.

Entre quatre et cinq millions de décès pourraient être évités chaque année si la population mondiale était plus active physiquement, souligne le document.

Pour l'OMS, les adultes devraient pratiquer au moins «150 à 300 minutes d’activité physique aérobique d’intensité modérée ou au moins 75 à 150 minutes d’activité physique aérobique d’intensité soutenue ou une combinaison équivalente d’activité physique d’intensité modérée et soutenue par semaine pour en retirer des bénéfices substantiels».

Et surtout, n'oubliez pas la musculation deux fois par semaine.

Pour les enfants et les adolescents, l'agence recommande «au moins 60 minutes par jour en moyenne d’activité physique essentiellement aérobique d’intensité modérée à soutenue et ce, tout au long de la semaine».

Et l'OMS ajoute en rouge dans le résumé des recommandations: «LIMITER le temps de sédentarité, et en particulier le temps de loisir passé devant un écran».

Loin du but

Selon l'agence, un quart des adultes et 80% des adolescents ne remplissent pas ces objectifs.

Un phénomène inquiétant parce que la sédentarité, qui figure pour la première fois dans les directives, a des conséquences sur la santé et peut susciter toute une palette d'effets délétères pour la santé.

Au niveau mondial, cette inactivité coûte cher en soins directs - 54 milliards de dollars, et 14 milliards de plus en pertes de productivité.

Fiona Bull, qui s'occupe de l'unité d'activité physique de l'OMS, a souligné que les bracelets connectés et autres montres intelligentes pouvaient être fort utiles pour aider les gens à bouger plus.

«Nous avons tendance à sous-estimer combien de temps nous sommes sédentaires», a-t-elle expliqué, indiquant que l'agence essaye de rendre ces objets plus largement disponibles.

Pour ne pas décourager, les directives mettent en exergue «à quel point les activités que vous pouvez faire tous les jours comme partie intégrante de votre vie quotidienne que ce soit à la maison, dans les transports ou au travail, sont bénéfiques», a souligné M. Krech.