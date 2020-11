Toujours un plateau des cas de COVID-19 à Montréal

Un mois avant les Fêtes, Montréal est toujours considérée comme étant sur un plateau en ce qui a trait au nombre de cas de COVID-19.

La moyenne des cas dépistés par jour avait augmenté à 280 durant les premières semaines de novembre et a légèrement baissé pour passer à 270, ce qui n'est pas assez pour considérer que la métropole est sortie de son plateau, a mentionné mercredi la directrice régionale de la santé publique, Dre Mylène Drouin, en point de presse.

Actuellement, 254 éclosions actives sont surveillées à Montréal. Une transmission communautaire soutenue est toujours en place dans la métropole, a indiqué la Dre Drouin.

Certains secteurs sont toujours sous surveillance en raison de leur taux de positivité plus élevé, soit le pourcentage des tests effectués qui sont finalement positifs. On retrouve parmi ceux-ci LaSalle, Lachine et Parc-Extension.

La Dre Drouin a d'ailleurs indiqué que les prochaines semaines seraient cruciales pour être en mesure de célébrer les Fêtes et que le plateau prenne une tangeante vers la baisse.

Rappelons que le gouvernement du Québec autorisera chaque personne à participer à deux rassemblements de 10 personnes maximum pour Noël. Ceux-ci devront se situer entre le 24 et le 27 décembre, inclusivement. La Santé publique demande en échange d’éviter tout contact une semaine avant et une semaine après cette trêve pandémique.

Les salles des restaurants, les bars et les gyms en zone rouge restent également fermés au moins jusqu’au 11 janvier 2021.