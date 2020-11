Activité de sensibilisation aux piétons: les cowboys font la circulation!

Plusieurs piétons et automobilistes ont eu toute une surprise, jeudi midi, au centre-ville de Trois-Rivières, quand ils ont été accueillis par trois véritables cowboys qui faisaient traverser la rue aux gens.

L'activité organisée par Roulons VERT avait pour objectif de rappeler les consignes de sécurité quand vient le temps de partager la route.

En 2017, à Trois-Rivières, on comptait 39 accidents impliquant des piétons. Un nombre qui est passé à 46 les deux années suivantes.

«Le partage de la route est très difficile, a dit Amélie Racette, coordonnatrice de l'organisme. Ce n'est pas dans la culture populaire.»

Il faut donc revenir à la base. Règles numéro un: attendre le signal pour traverser. Règle numéro deux: marcher entre les lignes. Et règle numéro trois: avoir un contact visuel avec le conducteur avant de traverser.

Quand on sait que 68 % des accidents impliquant un piéton sont causés par la distraction des automobilistes et 15 % par celle des piétons, force est d'admettre que les cowboys ne sont pas tous au Far West.