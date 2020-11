Bissonnette admissible à la libération conditionnelle après 25 ans

La Cour d’appel du Québec a tranché: Alexandre Bissonnette ne pourra pas être admissible à une libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 année de détention.

Cette décision a été rendue sur le coup de midi par le banc composé des juges François Doyon, Guy Gagnon et Dominique Bélanger au terme d’un délibéré qui aura duré un peu plus de 300 jours.

En janvier dernier, lorsque les avocats respectifs au dossier se sont présentés devant le plus haut tribunal québécois, chacune des parties contestait la décision rendue en janvier 2019 par le juge de la Cour supérieure François Huot devant qui Bissonnette avait enregistré six plaidoyers de culpabilité pour meurtre au premier degré et six autres pour tentatives de meurtre.

Lors du prononcé de sa peine, le juge de première instance avait condamné Bissonnette à purger une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant quarante ans.

Arguments de la défense

En défense, Me Charles-Olivier Gosselin avait souligné et plaidé devant la Cour d’appel qu’une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans était déjà l’une des sentences «les plus hautes au monde».

Il estimait également que le juge de première instance avait accordé une «importance démesurée» aux motivations de Bissonnette en disant qu’il avait «une haine insondable contre l’islam». Une «erreur déterminante» du juge quand est venu le moment de rendre la peine, avait-il souligné.

De 150 à 50 ans

En poursuite, Me Thomas Jacques avait inscrit dans son mémoire, déposé en septembre 2019, qu’une peine de 50 ans de prison ferme serait une sentence appropriée pour l’accusé.

Or, à la suite des plaidoyers de l’accusé, les procureurs de l’État avaient annoncé que la disposition de l’article 745.51, soit des périodes d’inadmissibilité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour chacune des six victimes, pouvait s’appliquer.

Une opinion contestée par la défense qui estimait qu’une telle sentence – et que l’article 745.51- était «inconstitutionnel» et qu'il devait être déclaré invalide et inopérant.

Dans sa décision, le juge Huot avait lui aussi soulevé des doutes sur la constitutionnalité de cet article et s'était donné le droit de le modifier, ce qui lui avait permis d'autoriser l'accusé à demander une libération conditionnelle après 40 ans de détention.

En Cour d’appel, le procureur général qui représentait le gouvernement, Me Jean-François Paré, avait quant à lui plaidé que cet article respectait bel et bien la Constitution et qu’en l’ajoutant, le gouvernement souhaitait «régler une iniquité évidente» entre les peines pour simple meurtre et meurtres multiples.

Extraits du résumé de la décision rendue à midi par la Cour d'appel

«La Cour est d’avis que le juge de la Cour supérieure a erré en réécrivant la disposition pour lui conférer le pouvoir d’imposer des périodes consécutives de moins de 25 ans, ce qui l’a amené à imposer une période supplémentaire de 15 ans pour une période totale de 40 ans».

«En somme, l’article 745.51 du Code criminel est inconstitutionnel et son annulation immédiate est ordonnée».

Malgré cette décision, la Cour d’appel a souligné qu’«il ne s’agit toutefois pas d’une peine d’emprisonnement de 25 ans, mais bien d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de demander la libération conditionnelle avant 25 ans et il n’est pas acquis qu’elle sera nécessairement accordée».