«Ç'a été traumatisant» - Hassoun Camara

Comme beaucoup de personnes racisées, Hassoun Camara a vécu ce qui tout a l’air d’une histoire de profilage racial durant sa jeunesse.

Il en a été question, mercredi soir, alors que l'ancien joueur de l'Impact de Montréal était en vedette à l'émission Dave Morissette en direct.

Dans la vidéo ci-dessus, Hassoun Camara revient sur cet incident ainsi que sur plusieurs moments importants de sa carrière.

Camara, qui a grandi dans une banlieue pauvre de Paris, se souvient de ce jour où il allait tout bonnement acheter un ballon de soccer dans un magasin près de chez lui.

«C’est à l’époque où je développais mon soccer par pur plaisir, comme un enfant classique, a raconté celui qui est désormais analyste à TVA Sports. J’ai posé mon vélo devant le magasin. En cinq minutes, j’ai eu le temps de rentrer, de sortir et de voir une brigade de police prendre mon vélo et partir comme ça sans aucune raison.

«Je pose des questions, je les suis. Ils ne me répondent absolument pas. En faisant 200 mètres, c’est là qu’ils décident de m’emmener au commissariat, d’y arriver, de me mettre les menottes et de me traiter vraiment comme un moins que rien. Pourtant, je n’étais qu’un enfant.»

Le Français d’origine sénégalaise a gardé des cicatrices de cet incident qui a contribué à forger son caractère.

«Ç’a été traumatisant, a-t-il confié. Très difficile. Le plus difficile, ç’a été le regard de mon père, qui est arrivé au commissariat car les passants m’ont vu avec des policiers. Son regard lorsqu’il est entré en pensant que j’avais fait une bêtise, je vais m’en rappeler toute ma vie.»

