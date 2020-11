Cancer de la prostate: témoignages de deux survivants estriens

Chaque jour, 12 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. C'est la forme de cancer la plus répandue chez l'homme. Pour plusieurs c'est un sujet encore tabou. Deux survivants estriens veulent profiter des derniers jours de novembre pour briser ce tabou.

C’est par accident, en recevant les résultats d’un test sanguin pour un autre enjeu de santé, que les médecins ont découvert qu’il y avait quelque chose d’anormal à la prostate de Sylvain Dusseault.

«On a procédé à une biopsie et le diagnostic est rapidement tombé. Grâce à ce dépistage rapide, je suis en vie aujourd’hui», a raconté l’homme de 56 ans, qui a traversé cette épreuve en 2013.

Sylvain Dusseault a accueilli l’équipe de TVA Nouvelles à la caserne incendie de Cookshire-Eaton, où il est pompier. «C’est encore tabou pour plusieurs hommes et je ne comprends pas pourquoi, a-t-il dit. Il n’y a aucune honte à parler de ce sujet. C’est une maladie. C’est important d’en parler pour rappeler et encourager les hommes à se faire dépister, parce que ça sauve des vies.»

Le Sherbrookois Maurice Bombardier a survécu aussi au cancer de la prostate il y a dix ans. Lui aussi juge que les hommes ont encore de la difficulté à aborder le sujet.

«J’ai perdu un grand ami il y a deux ans, décédé du cancer de la prostate, a confié l’homme de 80 ans. Je lui disais souvent d’aller se faire dépister, mais lui ne trouvait pas ça important parce qu’il était en pleine forme. J’étais en excellente santé moi aussi, mais ça peut frapper n’importe qui. Nous les hommes, on se pense à l’abri de ça, que ça n’arrive qu’aux autres, mais on se trompe. Ça ne coûte rien se faire dépister, il faut le faire.»

Aujourd’hui, autant M. Bombardier que M. Dussault sont remplis d’énergie et implorent les hommes de 40 ans et plus à subir un test de dépistage régulièrement.

La Société canadienne du cancer lance la même invitation. «Nous on dit que chaque homme de 50 ans et plus devrait contacter son médecin annuellement pour se faire dépister, a fait savoir Diego Mena, directeur de la Prévention à la Société canadienne du cancer. Nous sommes préoccupés parce qu’en temps de COVID, plusieurs personnes sont portées à repousser leur consultation et c’est à éviter absolument.»