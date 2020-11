En permettant aux Québécois d’organiser deux rassemblements entre le 24 et le 27 décembre, François Legault a mis de l’avant un contrat moral qui fait appel à l’intelligence et au sens du devoir des citoyens. Certains semblent pourtant tout tenter pour déjouer les consignes.

«Je suis un peu secoué par les gens qui grattent et grafignent dans les règles pour essayer de déjouer le gouvernement», déplore Mario Dumont.

Les recommandations sont pourtant claires, dit-il : seulement deux rassemblements sont permis sur quatre jours et les personnes qui ne peuvent pas faire une quarantaine de sept jours doivent s’exclure.

«Dans le fond, la règle, c’est d’en faire le moins possible», tranche Mario Dumont.

Et si vous n’êtes pas en mesure de vous isoler durant sept jours, ni la police ni l’armée ne vont débarquer dans les maisons pour faire les vérifications.

«Peut-être que le gouvernement essaie de dire que si vous n’avez pas pu vous exclure, ne faites pas juste attention, faites très, très, très attention et encore un peu plus», note l’animateur.

Le risque de la COVID-19 est toujours présent, même si vous respectez les consignes énoncées par le gouvernement.

«Si vous participez à une fête et que vous infectez quelqu’un. On ne pourra pas blâmer Legault. On ne pourra pas dire que Legault n’aurait pas dû nous donner le droit de fêter Noël. Je sens qu’il y a des gens qui cherchent ça», regrette Mario Dumont.

«C’est un contrat moral, enchaîne-t-il. Ce n’est pas comme une règle avec la police qui fait du radar sur le bord de la route. C’est une logique que le gouvernement nous donne en nous laissant notre responsabilité individuelle.»

Chez nos voisins, le premier ministre Doug Ford a limité le Noël des Ontariens aux unités familiales uniquement, à l’exception des personnes vivant seules, qui peuvent rejoindre une unité familiale.

«J’entends des gens dire que c’est peut-être l’Ontario qui a raison. Soit dit en passant, l’Ontario a annoncé ces règles-là hier avec moins de cas que le Québec au prorata de la population.»

Reste maintenant à voir si les Québécois auront bel et bien un Noël, puisque le nombre de cas quotidien a atteint un nouveau record jeudi.