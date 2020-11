La Suède pense atteindre mi-décembre le pic de sa deuxième vague

La Suède, confrontée depuis un mois à une forte remontée des cas et des décès de Covid-19, pense atteindre son pic autour de la mi-décembre, selon de nouvelles projections sanitaires officielles publiées jeudi.

Plus de 230 décès ont été recensés depuis une semaine dans le pays scandinave, dont 67 jeudi, portant son bilan total à 6622 morts.

Mais le niveau et la date exacte de ce pic dépendront «de façon considérable de la façon dont nous continuerons à garder nos distances les uns des autres», a affirmé lors d'une conférence de presse Anders Tegnell, épidémiologiste en chef et architecte de la stratégie atypique — et controversée — de la Suède contre la Covid-19.

Lors de la première vague, la Suède, dont la plupart des mesures ne sont pas coercitives, avait mis plus de temps que les autres pays européens à faire descendre ses courbes de cas et de morts.

Restées à un très bas niveau entre juillet et mi-octobre, celles-ci sont fortement remontées depuis, à des niveaux supérieurs aux prévisions de l'Agence de santé publique.

Face à la remontée, le pays a durci ses restrictions ces derniers jours, interdisant notamment la vente d'alcool après 22 h et les rassemblements publics de plus de 8 personnes.

Selon un sondage publié jeudi par le quotidien Dagens Nyheter, la confiance dans les autorités pour leur gestion de la crise a reculé de 13 points en Suède, à 42 %. Et la cote d'Anders Tegnell, bien qu'encore élevée, a reculé de 7 points à 65 %, selon cette enquête Ipsos.

Lors d'une autre conférence de presse jeudi, le premier ministre Stefan Löfven a rappelé que la limite des huit personnes, si elle était impérative pour les rassemblements publics, devait également être considérée comme «la norme» pour les rassemblements privés, même sans interdiction formelle.

Interrogé sur le fait de savoir s'il considérait la stratégie suédoise comme un échec, le chef du gouvernement a répondu par la négative et appelé à nouveau à attendre la fin de la pandémie pour juger des choix des pays.