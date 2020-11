L'émission la plus populaire du Japon réalisée par un Québécois

De la personne ayant les ongles les plus longs au monde à un homme pouvant manger des vélos, passant par quelqu’un capable de tordre des barres de fer avec sa mâchoire, Guy St-Laurent a créé tout un univers!

Producteur de l’émission la plus populaire au Japon, M. St-Laurent a parcouru le monde entier afin de mettre la main sur les gens avec des capacités physiques hors du commun.

Les idées ne manquaient pas chez le Québécois. Accompagné d’une équipe de recherchistes extraordinaire, St-Laurent parvenait à créer des spectacles ahurissants.

«Je me suis déjà dit qu’il faudrait faire un rassemblement des géants de la Terre, a-t-il raconté, jeudi, à l’émission Denis Lévesque. Tous des gens qui mesurent plus de huit pieds. J’ai trouvé un Russe, un Pakistanais, un Portugais et un d’Afrique du Sud. Pour la première fois, ces gens qui n’ont jamais voyagé ont pu se parler dans le blanc des yeux.

Ne qualifiant pas ses émissions de «freak show», Guy St-Laurent admet toutefois que ce type d’émission n’aurait pas sa place en 2020.

«On parle d’une autre époque. C’était les années 1980. Il y a eu différentes émissions, notamment avec des cascadeurs», explique-t-il.

Ancien journaliste au Journal de Québec, St-Laurent a quitté la province pour Tokyo afin de réaliser ce rêve.

«Ce concept d’émission, j’aurais pu le vendre partout dans le monde. J’ai essayé. Il y avait des gens intéressés, mais les droits de diffusion ne m’appartenaient pas.»

Guy St-Laurent a décidé de raconter la majorité de ses histoires invraisemblables par le biais d’un livre intitulé «Le monde insolite de Guy St-Laurent.»